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"Оторву тебя яйца": Зинченко раскрыл подробности разговора с Мудриком

Украинец высказался о противостоянии Арсенала и Челси в АПЛ.
Сегодня, 11:17
Александр Зинченко в матче с Мальтой / УАФ
Александр Зинченко в матче с Мальтой / УАФ

Футболист сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко прокомментировал победу над Мальтой (3:1) в отборе Евро-2024.

По словам полузащитника, он доволен, что украинская команда сумела вернуться в игре после пропущенного гола.

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"Первый тайм был достаточно сложным. Не скажу, что и во втором было очень просто. Многие люди, может, думают, что Мальта – это слабый соперник, что мы должны были забить 5 мячей или что-нибудь такое. Но они еще раз показали, что могут давать хорошую игру, хорошо защищаться.

Мы первыми пропустили, но самое главное, что вернулись в игру довольно быстро и показали характер – это то, что есть у всех украинцев".

Зинченко раскрыл подробности разговора с Мудриком.

"Я ему сказал: "Если ты сделаешь или попробуешь сделать это в субботу (матч Арсенала и Челси в АПЛ - прим.), оторву тебе яйца". Так и сказал. Извиняюсь за мой французский.

Самым важным для нас было – взять 3 очка. Я очень рад за него и сборную. Это очень важный мяч, он немного успокоил игру. Мы помним прошлый опыт, когда в игре с Казахстаном пропускали на последних минутах и теряли очень простые очки. Этот гол успокоил команду.

Сейчас мы все должны переключиться на клубы. В субботу меня и Мудрика уже ждет очень важная игра в Лондоне. Михаил, я тебе еще раз говорю", - отметил Зинченко.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Мальта - Украина.

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Источник: УАФ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко Михаил Мудрик

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