Челси входит в топ-3 в АПЛ по количеству упущенных шансов

Вместе с "синими" лидируют по этому показателю еще два клуба с украинцами в составе.

В рамках 11 тура АПЛ Челси Михаила Мудрика, который пропускает матч из-за травмы, встречается с Брентфордом Егора Ярмолюка.

По ходу поединка, "синие" упустили несколько моментов, что позволило им пондяться в топ-3 по количеству упущенных больших шансов (Big chances). Таких у команды Маурисио Почеттино уже 20.

Примечательно, что у их соперника в этом матче на 1 упущенный большой шанс больше, что позволяет им делить первую строчку по этому показателю с Эвертоном, где играет Виталий Миколенко.

Отметим, что в матче Челси - Брентфорд идет второй тайм. Счет - 0:1 в пользу "пчел".

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