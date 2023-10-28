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Русин впервые попал в стартовый состав Сандерленда

Украинец сыграет с Норвичем.
Сегодня, 16:33
Назарий Русин
Назарий Русин

В рамках 14 тура чемпионата Англии Сандерленд встретится с Норвичем.

Наставник "черных котов" Тони Моубрей доверил место в старте на данный поединок украинскому форварду Назарию Русину.

Отметим, что это первый выход в основе для игрока с момента перехода в английский клуб. До этого он выходил лишь на замены.

Матч Сандерленд - Норвич состоится сегодня. 28 октября, в 17:00 по киевскому времени. "Черные коты" находятся на 10 месте после 13 туров, а "канарейки" на 14 позиции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сандерленд Назарий Русин

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