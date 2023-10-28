Брентфорд обогнал Челси по количеству побед в АПЛ на Стэмфорд Бридж с апреля этого года

"Пчелы" добыли на одну победу больше на домашнем стадионе "синих", чем сами подопечные Маурисио Почеттино.

В рамках 10 тура Брентфорд на выезде обыграл Челси со счетом 0:2.

Таким образом, "пчелы" добыли третью победу кряду в выездном матче против "синих" в рамках АПЛ, что помогло им установить уникальное достижение.

В прошлый раз коллектив Томаса Франка обыгрывал лондонцев в апреле этого года, а коллектив Маурисио Почеттино добыл с тех пор лишь одну победу в АПЛ на домашнем стадионе.

Теперь у Брентфорда на одну победу больше на Стэмфорд Бридж в АПЛ, чем у Челси если брать период именно с апреля 2023 года.

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