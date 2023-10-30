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Англия решила изменить формат кубка лиги

На Туманном Альбионе все же решили отказаться от ненужных матчей.
Вчера, 22:58
Трофей кубка лиги / Getty Images
Трофей кубка лиги / Getty Images

В следующем сезоне кубок лиги впервые за свою 52-летнюю историю перейдет к одноматчевым полуфиналам, сообщает Daily Mail.

Английские клубы, которые принимают участие в турнире, уже были проинформированы об этом предложении, которое будет подтверждено позже в этом сезоне.

Это произойдет, если клубы АПЛ подпишут предложенный новый пакет финансирования на сумму около 900 миллионов фунтов в течение шести лет.

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Английская футбольная лига в течение нескольких лет находилась под давлением со стороны АПЛ с требованием перейти к одноматчевым полуфиналам, чтобы уменьшить загруженность календаря. Но к этому не переходили из-за финансовых последствий.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Кубок Лиги

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