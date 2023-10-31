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Аргентина стала единоличным лидером по количеству Золотых мячей – все они у Месси

Легендарный игрок вывел свою страну на первое место.
Сегодня, 00:15
Лео Месси / Getty Images
Лео Месси / Getty Images

Лионель Месси накануне получил Золотой мяч на специальной церемонии в Париже, обойдя Эрлинга Голанда и бывшего одноклубника – Килиана Мбаппе.

Для аргентинца этот Золотой мяч стал уже восьмым в карьере и обновил собственный рекорд по их количеству.

Более того, теперь Аргентина лидирует в рейтинге стран с самым большим количеством этих наград. Их у них также восемь, ведь ни один аргентинец кроме Месси не выигрывал ОМ.

Второе место разделяют Франция, Германия, Нидерланды и Португалия, у которых по 7 Золотых мячей.

Страны с наибольшим количеством Золотых мячей

  • Аргентина – 8 (1 игрок)
  • Франция - 7 (5)
  • Германия - 7 (5)
  • Нидерланды - 7 (3)
  • Португалия - 7 (3)
  • Италия - 5 (5)
  • Бразилия - 5 (4)
  • Англия - 5 (4)

Также стоит отметить, что Месси - первый игрок в истории не с европейского чемпионата, который стал обладателем Золотого мяча.

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