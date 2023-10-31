Аргентина стала единоличным лидером по количеству Золотых мячей – все они у Месси
Легендарный игрок вывел свою страну на первое место.
Лионель Месси накануне получил Золотой мяч на специальной церемонии в Париже, обойдя Эрлинга Голанда и бывшего одноклубника – Килиана Мбаппе.
Для аргентинца этот Золотой мяч стал уже восьмым в карьере и обновил собственный рекорд по их количеству.
Более того, теперь Аргентина лидирует в рейтинге стран с самым большим количеством этих наград. Их у них также восемь, ведь ни один аргентинец кроме Месси не выигрывал ОМ.
Второе место разделяют Франция, Германия, Нидерланды и Португалия, у которых по 7 Золотых мячей.
Страны с наибольшим количеством Золотых мячей
- Аргентина – 8 (1 игрок)
- Франция - 7 (5)
- Германия - 7 (5)
- Нидерланды - 7 (3)
- Португалия - 7 (3)
- Италия - 5 (5)
- Бразилия - 5 (4)
- Англия - 5 (4)
Также стоит отметить, что Месси - первый игрок в истории не с европейского чемпионата, который стал обладателем Золотого мяча.
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