"Конец близок": одноклубник Мудрика намекнул на возможное завершение карьеры

После сезона-2023/24 в футболе может стать на одного великого игрока меньше.

Центрбек Челси Тьяго Силва всерьез задумывается над тем, чтобы завершить карьеру по окончанию нынешнего сезона.

Контракт 39-летнего бразильца с "синими" рассчитан до лета 2024 года. Сам игрок постепенно готовится к тому, что скоро он уйдет из футбола.

"Приближается конец моей карьеры, и это непростая вещь. Мне нужно подумать, остановлюсь ли я или продолжу, и куда я пойду дальше: вот семья, у меня двое сыновей, которые играют в Челси", - цитирует Силву Sky Sports.

"На данный момент я пользуюсь этой возможностью, чтобы играть и максимально использовать последний год моего контракта с Челси. Но я очень счастлив и горжусь той карьерой, которую сделал, тем, чем занимаюсь сейчас, в 39 лет".

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"Я всю свою жизнь готовился максимально эффективно использовать свою работу: футбол — моя страсть. Конечно, после завершения карьеры я продолжу жить в этом мире, но я пока не знаю, как".

В нынешнем сезоне Тьяго Силва принял участие в десяти матчах Челси в АПЛ, отыграв их всех от старта до самого финального свистка.

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