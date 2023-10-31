Ряды холостяков редеют: звезда Ромы сделал предложение своей девушке у знаменитого фонтана
Нынешний сезон для Пауло Дибалы практически ничем не отличается от предыдущих.
За неполные три месяца 29-летний аргентинец успел уже дважды отправиться в лазарет Ромы. И пока он восстанавливается от травмы, Пауло времени зря не теряет.
Недавно футболист гулял со своей девушкой по Риму, привел ее к Фонтану Треви (самому большому в столице), где и сделал ей предложение. Она, конечно же, ответила согласием, чем успела похвастаться в социальных сетях.
Таким вот образом в мире стало на одного холостяка меньше.
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В сезоне-2023/24 Пауло Дибала принял участие в 7 матчах во всех турнирах, записав на свой счет два гола и две результативные передачи, добавив к этому две желтые карточки.
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