Ряды холостяков редеют: звезда Ромы сделал предложение своей девушке у знаменитого фонтана

Нынешний сезон для Пауло Дибалы практически ничем не отличается от предыдущих.

За неполные три месяца 29-летний аргентинец успел уже дважды отправиться в лазарет Ромы. И пока он восстанавливается от травмы, Пауло времени зря не теряет.

Недавно футболист гулял со своей девушкой по Риму, привел ее к Фонтану Треви (самому большому в столице), где и сделал ей предложение. Она, конечно же, ответила согласием, чем успела похвастаться в социальных сетях.

Таким вот образом в мире стало на одного холостяка меньше.

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В сезоне-2023/24 Пауло Дибала принял участие в 7 матчах во всех турнирах, записав на свой счет два гола и две результативные передачи, добавив к этому две желтые карточки.

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