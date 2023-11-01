Вест Хэм может сменить тренера по итогам сезона

У Мойеса еще есть время изменить ситуацию.

Дэвид Мойес может покинуть Вест Хэм по окончании текущего сезона, пишет Football Insider.

После серии поражении клуб решил, что сейччас не лучший момент, чтобы продлять соглашение с шотландцем. Его текущий контракт истекает летом 2024 года.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне Мойес с "молотобойцами" выиграл Лигу конференций, в этом сезоне у клуба не складывается ничего.

После десяти туров Вест Хэм идет на девяттом месте, однако клуб проиграл три последних матча против Астон Виллы, Олимпиакоса и Эвертона.

К тому же летом у Мойеса произошел конфликт со спортивным директором по поводу трансфером. Все это создает в клубе, как считают некоторые, токсичную атмосферу.

Ранее также экс-звезда сборной Бразилии выступил против назначения Карло Анчелотти.

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