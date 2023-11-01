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Вест Хэм может сменить тренера по итогам сезона

У Мойеса еще есть время изменить ситуацию.
Сегодня, 10:59
Дэвид Мойес / Getty Images
Дэвид Мойес / Getty Images

Дэвид Мойес может покинуть Вест Хэм по окончании текущего сезона, пишет Football Insider.

После серии поражении клуб решил, что сейччас не лучший момент, чтобы продлять соглашение с шотландцем. Его текущий контракт истекает летом 2024 года.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне Мойес с "молотобойцами" выиграл Лигу конференций, в этом сезоне у клуба не складывается ничего.

После десяти туров Вест Хэм идет на девяттом месте, однако клуб проиграл три последних матча против Астон Виллы, Олимпиакоса и Эвертона.

К тому же летом у Мойеса произошел конфликт со спортивным директором по поводу трансфером. Все это создает в клубе, как считают некоторые, токсичную атмосферу.

Ранее также экс-звезда сборной Бразилии выступил против назначения Карло Анчелотти.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Дэвид Мойес

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