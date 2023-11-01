Сане намерен заключить долгосрочный контракт, не обязательно с Баварией

Футболист пока не уверен, насчет своего будущего.

Лерой Сане хочет в ближайшем будущем заключить долгосрочный контракт, пишет Sport1.

По информации издания, немец пока не определился, где хочет продолжить карьеру. Напомним, что его соглашение с Баварией дейсвует до 2025 года.

При этом вингером активно интересуется Ливерпуль, который готов подписать Сане в случае продажи Мохамеда Салаха.

Сам же футболист пока не знает, где хочет играть, а решать он это планирует уже летом. Вероятней всего, после завершения чемпионата Европы.

В целом, Лерой комфортно чувствует себя в Баварии, и, если не будет никаких предложений, игрок останется в Мюнхене.

Ранее также сообщалось, что Ювентус намерен продлить своего лидера.

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