Ювентус продлит контракт с одним из лидеров клуба

Мануэль Локателли свяжет свое будущее с "зебрами".

Туринский Ювентус вскоре продлит контракт с одним из лидеров своей команды.

Как сообщает Фабрицио Романо, "зебры" подпишут новое соглашение с Мануэлем Локателли. Официальное объявление является лишь вопросом времени.

Читай также: Ювентус решил продлить контракт с игроком-лудоманом

Договор с итальянцем будет действителен до 2028 года. Финансовые детали соглашений остаются неизвестными.

В текущем сезоне на счету Локателли 10 матчей, в которых он забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!