iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус продлит контракт с одним из лидеров клуба

Мануэль Локателли свяжет свое будущее с "зебрами".
Сегодня, 13:46
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

Туринский Ювентус вскоре продлит контракт с одним из лидеров своей команды.

Как сообщает Фабрицио Романо, "зебры" подпишут новое соглашение с Мануэлем Локателли. Официальное объявление является лишь вопросом времени.

Читай также: Ювентус решил продлить контракт с игроком-лудоманом

Договор с итальянцем будет действителен до 2028 года. Финансовые детали соглашений остаются неизвестными.

В текущем сезоне на счету Локателли 10 матчей, в которых он забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Мануэль Локателли

Статьи по теме

Ювентус решил продлить контракт с игроком-лудоманом Ювентус решил продлить контракт с игроком-лудоманом
Судьи отменили оба гола форварда Ювентуса Судьи отменили оба гола форварда Ювентуса
Один из лидеров Ювентуса не спешит продлевать контракт с клубом Один из лидеров Ювентуса не спешит продлевать контракт с клубом
Саудовские клубы и Ювентус заинтересованы в услугах экс-игрока Шахтера Саудовские клубы и Ювентус заинтересованы в услугах экс-игрока Шахтера
Помочь журналистам

Видео

Виктория - Шахтер 0:3 видео голов и лучших моментов Кубка Украины
Виктория - Шахтер 0:3 видео голов и лучших моментов Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две строчки, Хорватия упала на четыре
просмотров

Последние новости

Другие страны16:27
Стали известны номинанты на приз лучшему африканскому игроку
Формула 115:59
Леклер убежден, что в следующем сезоне Феррари сделает большой шаг вперед
Европа15:56
Директор Интера рассказал, что лидер команды мог оказаться в испанском топ-клубе
Европа15:26
Сане намерен заключить долгосрочный контракт, не обязательно с Баварией
Европа15:24
Довбик отметился курьезным победным ассистом в Кубке Испании
Европа15:09
Тен Хаг: Скоро МЮ покажет свой лучший футбол
Украина14:50
Кубок Украины: Черноморец сыграет с Зарей в 1/4 финала
Бокс14:40
Хргович стал свободным агентом
Европа14:22
Футболист клуба Бундеслиги высказался о событиях в Секторе Газы
Другие страны14:15
Большие мышцы и особая техника: Культовый киноактер предстал в образе Бекхэма на Хэллоуин
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK