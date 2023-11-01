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Коронер назвала причину смерти сэра Бобби Чарльтона

Это был несчастный случай.
Сегодня, 16:55
Бобби Чарльтон / Goal.com
Бобби Чарльтон / Goal.com

Сэр Бобби Чарльтон погиб в результате несчастного случая, пишет BBC.

Старший коронер Чешира Жаклин Девониш заявила в суде, что смерть легенды футбола произошла в результате несчастного случая.

Бывший футболист содержался в доме для престарелых в Натсфорде, он потерял равновесие, когда вставал со стула и ударилдся о какой-то предмет.

Сотрудники учреждения проверили Чарльтона, но не обнаружили никаких повреждений. Лишь позднее они заметили припухлость на спине и вызвали парамедиков.

Оказалось, что у мужчины были сломаны ребра и развилась пневмония, спустя пять дней он умер. Коронер назвал причиной смерти травму легких, падение и деменцию. 

Ранее, напомним, группа фанатов Сити скандировала оскорблительные кричалки в адрес Чарльтона.

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