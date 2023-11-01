Чесли и Арсеналу придется солидно раскошелиться ради подписания лидера Брентфорда

Форвард Брентфорда Айвен Тоуни вряд ли покинет команде этой зимой. Об этом сообщает издание Sky Sports.

На английского футболиста претендует Челси и арсенал, однако заполучить игрока будет довольно непросто. Брендфорд хочет выручить за своего игрока не менее 100 млн фунтов.

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Руководство клуба ки рован новостями в сми касаемо ценников размере 60 млн, поэтому уведомила лондонцев о том, что за Тоуни придется заплатить намного больше

Напомним, сейчас нападающий отбивает наказание за нелегальные ставки и уже скоро вновь вернется в обойму своей команды.

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