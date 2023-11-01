iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Чесли и Арсеналу придется солидно раскошелиться ради подписания лидера Брентфорда

Тоуни обойдется лондонцам в крупную сумму.
Сегодня, 21:50
Айвен Тоуни / Getty Images
Айвен Тоуни / Getty Images

Форвард Брентфорда Айвен Тоуни вряд ли покинет команде этой зимой. Об этом сообщает издание Sky Sports.

На английского футболиста претендует Челси и арсенал, однако заполучить игрока будет довольно непросто. Брендфорд хочет выручить за своего игрока не менее 100 млн фунтов.

Читай также: Челси следит сразу за двумя голкиперами из Ла Лиги

Руководство клуба ки рован новостями в сми касаемо ценников размере 60 млн, поэтому уведомила лондонцев о том, что за Тоуни придется заплатить намного больше

Напомним, сейчас нападающий отбивает наказание за нелегальные ставки и уже скоро вновь вернется в обойму своей команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Челси брентфорд Айван Тоуни

Статьи по теме

Вест Хэм выбил Арсенал Зинченко из Кубка лиги Вест Хэм выбил Арсенал Зинченко из Кубка лиги
Английские клубы нацелились на защитника Галатасарая Английские клубы нацелились на защитника Галатасарая
Лунин может стать одноклубником Мудрика Лунин может стать одноклубником Мудрика
Почеттино: Думаю, что Челси заслуживает на большее Почеттино: Думаю, что Челси заслуживает на большее
Помочь журналистам

Видео

Разгром Черноморцем Зари с хет-триком Штогрина в обзоре матча Кубка Украины
Разгром Черноморцем Зари с хет-триком Штогрина в обзоре матча Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две строчки, Хорватия упала на четыре
просмотров

Последние новости

Европа23:24
Вест Хэм выбил Арсенал Зинченко из Кубка лиги
Бокс23:12
"Мяч на их стороне": Чжилей оценил вероятность проведения боя с Джошуа
ММА22:54
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс22:47
Макгрегор - о бое Фьюри с Усиком: Александр – проблема, но не думаю, что у него есть мощь Нганну
Украина22:35
Рух - Днепр-1 0:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Европа22:20
Месси отказался фотографироваться с президентом Барселоны после вручения Золотого мяча
Бокс21:59
"Действительно верю, что выиграл": Нганну будет добиваться реванша с Фьюри
Европа21:50
Чесли и Арсеналу придется солидно раскошелиться ради подписания лидера Брентфорда
Европа21:32
Боруссия Д прошла Хоффенхайм в Кубке Германии
Еврокубки21:18
Прометей потерпел поражение от Парижа в рамках Еврокубка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK