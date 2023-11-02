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Экс-игрок сборной Нидерландов приостановил карьеру из-за проблем с сердцем

Бас Дост потерял сознание во время матча, после чего ему диагностировали миокардит.
Сегодня, 20:10
Бас Дост / Getty Images
Бас Дост / Getty Images

Бывший нападающий сборной Нидерландов Бас Дост, выступавший в последнее время за Неймеген, был вынужден приостановить карьеру из-за проблем с сердцем.

На прошлой неделе во время матча десятого тура нидерландского чемпионата с АЗ 34-летний футболист потерял сознание. Из-за этого инцидента поединок не доиграли и перенесли.

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Игроку оказали медицинскую помощь и привели в чувства прямо на поле, после чего госпитализировали.

Как сообщил официальному сайту Неймегена сам Дост, ему диагностировали воспаление сердечной мышцы - миокардит, из-за чего ему придется сделать паузу в выступлениях. В ближайшее время футболист будет оставаться под присмотром врачей и проходить обследование.

"В ближайшие дни обследование продолжится. После я отправлюсь домой, чтобы отдохнуть и полностью восстановиться. Только после этого я смогу лучше понять свое будущее и тогда я смогу рассказать о нем больше. Пока я отдохну от футбола и проведу ближайшее время с семьей. Я надеюсь, что все это уважают.

Сейчас пришло время посмотреть на себя и отдохнуть. Я пока ни на что не рассчитываю, только на выздоровление в кругу семьи", - сообщил нидерландский форвард.

Напомним, что Дост стал игроком Неймегена летом этого года. За свою карьеру он выступал за ряд нидерландских клубов, а также за Вольфсбург, лиссабонский Спортинг, франкфуртский Айнтрахт и Брюгге.

Кроме того, на счету нападающего 18 матчей и один гол в составе сборной Нидерландов.

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