Экс-игрок сборной Нидерландов приостановил карьеру из-за проблем с сердцем

Бас Дост потерял сознание во время матча, после чего ему диагностировали миокардит.

Бывший нападающий сборной Нидерландов Бас Дост, выступавший в последнее время за Неймеген, был вынужден приостановить карьеру из-за проблем с сердцем.

На прошлой неделе во время матча десятого тура нидерландского чемпионата с АЗ 34-летний футболист потерял сознание. Из-за этого инцидента поединок не доиграли и перенесли.

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Игроку оказали медицинскую помощь и привели в чувства прямо на поле, после чего госпитализировали.

AZ Alkmaar - Nec Nijmegen maçında Bas Dost aniden yere yığıldı. pic.twitter.com/18dTLqeyHq — Kapitano Sports (@kapitanosport) October 29, 2023

Как сообщил официальному сайту Неймегена сам Дост, ему диагностировали воспаление сердечной мышцы - миокардит, из-за чего ему придется сделать паузу в выступлениях. В ближайшее время футболист будет оставаться под присмотром врачей и проходить обследование.

"В ближайшие дни обследование продолжится. После я отправлюсь домой, чтобы отдохнуть и полностью восстановиться. Только после этого я смогу лучше понять свое будущее и тогда я смогу рассказать о нем больше. Пока я отдохну от футбола и проведу ближайшее время с семьей. Я надеюсь, что все это уважают.

Сейчас пришло время посмотреть на себя и отдохнуть. Я пока ни на что не рассчитываю, только на выздоровление в кругу семьи", - сообщил нидерландский форвард.

Bas Dost: “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!” 😘 pic.twitter.com/0WY5sAnQ87 — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) October 29, 2023

Напомним, что Дост стал игроком Неймегена летом этого года. За свою карьеру он выступал за ряд нидерландских клубов, а также за Вольфсбург, лиссабонский Спортинг, франкфуртский Айнтрахт и Брюгге.

Кроме того, на счету нападающего 18 матчей и один гол в составе сборной Нидерландов.

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