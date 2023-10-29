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Экс-форвард сборной Нидерландов упал в обморок во время матча своей команды

К счастью, сейчас с игроком все в порядке.
Сегодня, 20:04
Бас Дост / Getty Images
Бас Дост / Getty Images

В рамках 10 тура чемпионата Нидерландов АЗ Алкмаар встречается с Неймегеном.

Матч был прерван из-за ужасающего эпизода. В концовке поединка футболист Неймегена Бас Дост упал в центре поля и потерял сознание.

К счастью, форварду сразу оказали необходимую медицинскую помощь. Он жив и пришел в сознание.

Отметим, что Дост перешел в Неймеген летом этого года. Ранее он выступал за Утрехт, Брюгге, Вольфсбург и другие клубы. Также на его счету 18 матчей и 1 гол в футболке сборной Нидерландов.

Стоит сказать, что это уже не первый подобный эпизод в Эредивизи в этом сезоне. Ранее вратарь одного из аутсайдеров чемпионата Нидерландов потерял сознание после столкновения с форвардом Аякса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бас Дост неймеген АЗ Алкмаар

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