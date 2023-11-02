Гол и ассист Кочергина принесли Ракуву победу в матче Кубка Польши
В четверг, 2 ноября, Ракув в рамках 1/16 финала Кубка Польши встречался на выезде с ЛКС Лодзь.
После безголевого основного времени поединка гости сумели вырвать победу со счетом 2:0 в экстратаймах, играя в большинстве, благодаря результативным действиям украинского полузащитника Владислава Кочергина.
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На 109-й минуте встречи украинец открыл счет, удачно сыграв на добивании.
На 117-й минуте Кочергин заработал предупреждение, а спустя три минуты ассистировал Бену Ледерману, который установил окончательный результат.
Отметим, что в нынешнем сезоне Кочергин принял участие в 24 матчах в составе Ракува, отличившись шестью голами и тремя результативными передачами.
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