Гол и ассист Кочергина принесли Ракуву победу в матче Кубка Польши

Украинец результативными действиями в дополнительное время вырвал для команды путевку в следующий раунд.

В четверг, 2 ноября, Ракув в рамках 1/16 финала Кубка Польши встречался на выезде с ЛКС Лодзь.

После безголевого основного времени поединка гости сумели вырвать победу со счетом 2:0 в экстратаймах, играя в большинстве, благодаря результативным действиям украинского полузащитника Владислава Кочергина.

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На 109-й минуте встречи украинец открыл счет, удачно сыграв на добивании.

rakow.com

На 117-й минуте Кочергин заработал предупреждение, а спустя три минуты ассистировал Бену Ледерману, который установил окончательный результат.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кочергин принял участие в 24 матчах в составе Ракува, отличившись шестью голами и тремя результативными передачами.

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