"Это надломило нашу команду": Кочергин о ничье Ракува со Спортингом в Лиге Европы

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы Ракув на своем поле сыграл вничью со Спортингом (1:1).

Украинский футболист польского клуба Владислав Кочергин, который оформил голевую передачу, подвел итоги встречи. Кочергин в эксклюзивном комментарии Football.ua прокомментировал ничейный результат.

"До удаления у соперника мы очень хорошо выходили из-под прессинга, но после этой красной пропустили такой гол из стандарта, после чего у Спортинга прибавилось сил, а мы немного потеряли наш ритм. Было трудно реализовать те наработки, которые мы тренировали перед матчем. Возможно, это немного надломило нашу команду".

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"Впрочем, в перерыве тренерский штаб подсказал нам, как правильно раскрывать оборону соперника. Забили гол – могли забить больше, но это все же первые наши очки в Лиге Европы. Конечно, немного остался осадок, поскольку мы могли победить... Но Спортинг тоже очень хорошая команда с хорошими футболистами, поэтому довольствуемся ничьей.

Плохое состояние газона? Я с этим соглашаюсь. Было скользко, даже играя в бутсах с железными шипами, однако есть то, что имеем.

У нас еще есть три матча, и тренерский штаб сказал, что каждого из наших соперников можно обыграть. Просто нужно приложить максимум усилий, и выходить на каждый поединок Лиги Европы с желанием побеждать", - отметил Кочергин в интервью журналисту Football.ua Роману Котляру.

Ранее тренер польского клуба Заглембе высказался по поводу потенциала украинца Сергее Булецы.

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