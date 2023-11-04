Лас-Пальмас - Атлетико: обзор и результат матча чемпионата Испании 03.11.2023

В рамках 12 тура чемпионата Испании Лас-Пальмас встретился с Атлетико.

Матч получился не особо богатым на моменты, но тем не менее порадовал болельщиков не одним забитым мячом.

В первом тайме было лишь два эпизода, которые стоит отметить. Один из них состоялся на 4-й минуте матча. Футболист хозяев упал в штрафной площадке "матрасников" и требовал пенальти, но судья решил, что все в рамках правил.

Позже, на 23-й минуте, футболист Атлетико Родриго Рикельме пробивал из пределов штрафной площадки соперника, но мяч прошел рядом со штангой.

Во втором тайме было уже "повеселее". Лас-Пальмас открыл счет на 51-й минуте. Кириан после прекрасной комбинации пробил низом с дальней дистанции и попал прямо в левый угол ворот Яна Облака.

На 75-й минуте преимущество хозяев неожиданно удвоилось. Автором асиста стал небезызвестный воспитанник Барселоны Мунир Эль-Хаддади, а гол на свой счет записал Бенито Рамирес.

Спустя несколько минут уже упомянутый Родриго Рикельме отквитал один мяч и мадридцы пошли на финальный штурм ворот Альваро Вальеса.

Уже в компенсированное время Пабло Барриос позволил испанскому вратарю Лас-Пальмаса сделать хороший сейв, а спустя несколько мгновений Альваро Мората, сыграв на добивании, угодил с близкой дистанции в перекладину.

Статистика матча чемпионата Испании Лас-Пальмас - Атлетико

Лас-Пальмас - Атлетико 2:1

Голы: Кириан, 51, Бенито Рамирес, 75 - Рикельме, 83

xG: 0.44 - 1.20

Удары: 9 - 13

Удары в створ: 3 - 5

Владение мячом: 52% - 48%

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