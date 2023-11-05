iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Он был блистательным": Партнер Миколенко похвалил его игру в последнем матче

Джеймс Тарковски отметил вклад Виталия в окончательный результат.
Сегодня, 13:44
Джеймс Тарковски и Виталий Миколенко / Getty Images
Джеймс Тарковски и Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник и капитан мерсисайдского Эвертона Джеймс Тарковски поделился впечатлениями от игры Виталия Миколенко против Брайтона.

По словам английского центрбэка, украинец был блистательным в матче на этих выходных.

"Он был блистательным. Он играл против нескольких действительно очень хороших игроков. Он заслужил на гол", - сказал Тарковски.

Напомним, Миколенко отметился голом в поединке против коллектива Роберто де Дзерби, но матч завершился со счетом 1:1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

Статьи по теме

Миколенко отметился голом в ворота Брайтона Миколенко отметился голом в ворота Брайтона
Эвертон пытается договориться с Тоттенхэмом об изменении условий трансфера Алли Эвертон пытается договориться с Тоттенхэмом об изменении условий трансфера Алли
Эвертон с Миколенко в основе одолел Бернли Эвертон с Миколенко в основе одолел Бернли
УПЛ: Ничья Миная и Ворсклы, Металлист 1925 сыграет с Черноморцем, а Верес - с Зарей УПЛ: Ничья Миная и Ворсклы, Металлист 1925 сыграет с Черноморцем, а Верес - с Зарей
Помочь журналистам

Видео

Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического
Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа15:20
Месси: Золотой мяч – очень хороший приз, но для меня важнее командные награды
Украина15:18
Ворскла в драматичной концовке не смогла вырвать победу над Минаем
15:07
Чемпион Украины на последней секунде спасся от поражения лидеру
Европа14:46
Лидер Барселоны мог оказаться в топ-клубе АПЛ
Украина14:45
Металлист 1925 - Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа14:14
Традиции прежде всего: Руни поделился милой фотографией с дня рождения сына
Футбол14:10
Определились все участники Клубного чемпионата мира-2023
Европа13:44
"Он был блистательным": Партнер Миколенко похвалил его игру в последнем матче
Европа13:25
Довбик стал лучшим украинским бомбардиром в чемпионате Испании
Европа13:11
Лунин поздравил Марсело с завоеванием Копа Либертадорес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK