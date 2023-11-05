"Он был блистательным": Партнер Миколенко похвалил его игру в последнем матче
Джеймс Тарковски отметил вклад Виталия в окончательный результат.
Защитник и капитан мерсисайдского Эвертона Джеймс Тарковски поделился впечатлениями от игры Виталия Миколенко против Брайтона.
По словам английского центрбэка, украинец был блистательным в матче на этих выходных.
"Он был блистательным. Он играл против нескольких действительно очень хороших игроков. Он заслужил на гол", - сказал Тарковски.
Напомним, Миколенко отметился голом в поединке против коллектива Роберто де Дзерби, но матч завершился со счетом 1:1.
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