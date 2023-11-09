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Зидан - в беседе с Месси: Жаль, что мы не смогли поиграть вместе

Две легенды футбола обменялись любезностями.
Сегодня, 20:29
Месси, Бекхэм и Зидан / Instagram
Месси, Бекхэм и Зидан / Instagram

Зинедин Зидан и Лионель Месси побеседовали в рамках интервью.

Ключевым эпизодом данного диалога стала фраза француза.

"Жаль, что мы не смогли поиграть вместе. Но вот момент для того, чтобы отдать тебе передачу", - сказал Зидан после того, как попросил футбольный мяч.

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Аргентинец также не сидел в стороне и в комплиментарной форме ответил легендарному игроку:

"Для меня это большая радость. Ты знаешь, насколько сильно я тобой восхищаюсь. Мы не поиграли вместе, но немного поиграли друг против друга, а потом мы встречались, когда ты был тренером, а я – игроком. Я всегда уважал тебя и восхищался всем, что ты уже сделал и продолжаешь делать".

Напомним, Месси этим летом перебрался в стан Интер Майами на правах аренды, а Зидан все еще остается без тренерской работы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан Лионель Месси

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