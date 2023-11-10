Легенда Милана может перебраться в Саудовскую Аравию
Паоло Мальдини может продолжить свою карьеру функционера в Азии.
Экс-футболист итальянского Милана, а ныне функционер Паоло Мальдини может оказаться в новом чемпионате.
Как сообщает Фабрицио Романо, итальянцу поступило предложение стать спортивным директором Аль-Иттихада из Саудовской Аравии.
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Мальдини серьезно рассматривает данную возможность, но еще не дал окончательного ответа
Ранее Аль-Иттихад уволил с поста главного тренера португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту..
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