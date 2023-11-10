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Футбол

Легенда Милана может перебраться в Саудовскую Аравию

Паоло Мальдини может продолжить свою карьеру функционера в Азии.
Вчера, 22:32
Паоло Мальдини / Getty Images
Паоло Мальдини / Getty Images

Экс-футболист итальянского Милана, а ныне функционер Паоло Мальдини может оказаться в новом чемпионате.

Как сообщает Фабрицио Романо, итальянцу поступило предложение стать спортивным директором Аль-Иттихада из Саудовской Аравии. 

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Мальдини серьезно рассматривает данную возможность, но еще не дал окончательного ответа

Ранее Аль-Иттихад уволил с поста главного тренера португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту..

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Паоло Мальдини Саудовская Аравия

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