Легенда Милана может перебраться в Саудовскую Аравию

Паоло Мальдини может продолжить свою карьеру функционера в Азии.

Экс-футболист итальянского Милана, а ныне функционер Паоло Мальдини может оказаться в новом чемпионате.

Как сообщает Фабрицио Романо, итальянцу поступило предложение стать спортивным директором Аль-Иттихада из Саудовской Аравии.

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Мальдини серьезно рассматривает данную возможность, но еще не дал окончательного ответа

Ранее Аль-Иттихад уволил с поста главного тренера португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту..

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