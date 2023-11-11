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Лидер Тоттенхэма выбыл до конца года из-за травмы

Мэддисон не поможет своей команде в ближайшее два месяца.
Сегодня, 09:50
Джеймс Мэддисон / Getty Images
Джеймс Мэддисон / Getty Images

Из-за серьезной травмы голеностопа хавбек Джеймс Мэддисон не сможет выходить на поле до конца текущего года. Об этом объявил тренер Тоттенхэма Эндж Постекоглу.

Травма англичанина оказалась более сложной, чем предполагалось, и прогнозируется его возвращение не ранее 2024 года.

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Напомним, Мэддисон получил повреждение в матче 11-го тура против "Челси" (1:4) в чемпионате Англии.

В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей, забив три гола и сделав пять голевых передач.

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