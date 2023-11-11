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Александрия - Верес: обзор и результат матча чемпионата Украины 11.11.2023

Коллектив Руслана Ротаня был сильнее в матче двух аутсайдеров.
Сегодня, 19:27
Александрия - Верес
Александрия - Верес

В рамках матча 14-го тура чемпионата Украины Александрия на своем поле приняла Верес.

Коллектив Руслана Ротаня на протяжении всего матча был сильнее своего соперника и уже на 21-й минуте должен был выходить вперед.

В ворота Вереса был назначен пенальти. К точке подошел бразильский легионер Джевани и он не сумел переиграть вратаря ровненского клуба Игоря Когута.

Хозяева долго мучались с подопечными Сергея Лавриненко и лишь в концовке второго тайма смогли вырвать минимальную победу. Голом отметился Хуан Альзирра Берсера, который, к слову, вышел именно против Джевани.

Благодаря этой победе коллектив Ротаня поднялся из зоны переходных матчей, хотя, стоит отметить, что у Александрии практически идентичные показатели с Оболонью. Разница между двумя клубами лишь в количестве забитых и пропущенных голов, хотя их разница также одинаковая.

Александрия - Верес 1:0

Гол: Берсера, 83

Александрия: Шевченко - Скорко, Савченко, Логинов, Копина - Сигеев (Кулаковский, 69), Шостак, Плакса (Кравченко, 87) - Джевани (Безерра, 69), Погорелый (Кулаков, 69), Шулянский (Базаев, 90+2).

Верес: Когут - Балан, Курко, Жулио Сезар, Вовченко (Шевченко, 67) - Кухарук (Свитюха, 89), Кучеренко - Шестаков, Яго (Близниченко, 80), В. Шарай (Ковалюк, 89) - Гайдучик (Гакман, 80).

Предупреждения: Логинов, Шостак, Скорко - Жулио Сезар, Вовченко, Яго, Балан.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия верес

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