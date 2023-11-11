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Наставник МЮ пропустит следующий матч своей команды

Тен Хаг получил одноматчевую дисквалификацию.
Вчера, 22:41
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

Эрик тен Хаг не сможет руководить командой во время следущего матча.

Наставник манкунианцев получил желтую карточку в концовке матча против Лутона, и это его третье предупреждение в сезоне. По правилам лиги нидерландец дисквалифицирован на следующий матч.

Напомним, в конце матча арбитр назначил аут в пользу игроков Лутона, хотя мяч покинул поле от них же. Тен Хаг возмутился и что-то сказал арбитру, за что тот наградил тренера желтой.

Следующий матч МЮ проведет 26 ноября против Эвертона, командой будет руководить, вероятно, ассистент тренера Митчелл ван дер Гааг.

Ранее Хави заявил, что последние результаты Барселоны не являются свидетельством кризиса в команде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик тен Хаг

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