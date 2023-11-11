Хави - о результатах Барселоны: Это не кризис

Хави прокомментировал последние результаты Барселоны.

Напомним, каталонцы проиграли два из трех последних матчей. Барса уступила в Эль Классико, а затем проиграла Шахтеру в ЛЧ.

Наставник Барселоны считает, что в клубе нет никакого кризиса, просто команда сыграла ниже ожиданий. Однако дело точно не в психологии, просто нужно что-то менять на поле.

"Это не кризис. Я сталкивался с ужасающими кризисами, и это точно не один из их числа. Я на протяжении всей жизни сталкиваюсь с критикой со стороны прессы. К этому почти привыкаешь. Это Барса, нужно принять это как данность.

Мы плохо играли в последних двух матчах, надо быть честными. Мы не соответствовали ожиданиям. И меня это задевает втрое сильнее, потому что я фанат этой команды. Когда она побеждает, я и радуюсь в три раза больше.

Нам нужно улучшить позиционную игру, действовать более организованно, играть в стиле Барселоны. Я говорил о психологическом барьере, но он вытекает из того, что мы играем не так организованно, как прежде. Так что проблема скорее связана с футболом, чем с психологией", – цитирует Хави ESPN.

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