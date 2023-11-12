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Дешам: Гризманн не получает того признания, которого заслуживает

Французский специалист поддержал своего соотечественника.
Сегодня, 14:20
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о нападающем Антуане Гризманне.

"Очень здорово, что он есть у команды. Он отличный пример для подражания. Я работал с ним на протяжении многих лет, на матчах, соревнованиях. У нас сложились человеческие отношения и доверие.

Я знаю, чем я ему обязан, что он сделал на поле для этой французской сборной. Незаменимых нет, но нужно стремиться стать незаменимым. И он с годами добивается этого".

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"Он остается крепким как камень, даже если получает удары. Он – движущая сила команды. Он из тех людей, у которых всегда улыбка на лице. Он очень приятный человек. 

Он мог бы стать обладателем Золотого мяча в 2018 году, учитывая проведенный им сезон и титул чемпиона мира. Он бы это заслужил. Он не получает того признания, которого заслуживает. Когда он уверен в себе, он играет блестяще и великолепно", – сказал Дешам в интервью Téléfoot.

В текущем сезоне на счету 32-летнего француза 7 голов в 11-ти матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антуан Гризманн Дидье Дешам

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