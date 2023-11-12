Милан намерен усилиться немецким вундеркиндом
Ассан Уедраого уже зимой может оказаться в чемпионате Италии.
Итальянский Милан намерен усилить линию полузащиты.
Как сообщает издание Calciomercato, "россонери" проявляют большое желание подписать Ассана Уедраого, за которым следят уже больше года. В услугах 17-летнего хавбека также заинтересованы Бавария, РБ Лейпциг и Ливерпуль
Читай также: Милан не смог победить аутсайдера Серии А
Коллектив Стефано Пиоли хочет заполучить Уедраого уже этой зимой, хотя Шальке, за который выступает Ассан, не собирается отпускать свой главный актив до окончания этого сезона.
Источник отмечает, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 12 млн евро.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!