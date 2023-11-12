Милан намерен усилиться немецким вундеркиндом

Ассан Уедраого уже зимой может оказаться в чемпионате Италии.

Итальянский Милан намерен усилить линию полузащиты.

Как сообщает издание Calciomercato, "россонери" проявляют большое желание подписать Ассана Уедраого, за которым следят уже больше года. В услугах 17-летнего хавбека также заинтересованы Бавария, РБ Лейпциг и Ливерпуль

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Коллектив Стефано Пиоли хочет заполучить Уедраого уже этой зимой, хотя Шальке, за который выступает Ассан, не собирается отпускать свой главный актив до окончания этого сезона.

Источник отмечает, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 12 млн евро.

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