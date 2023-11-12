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Чемпион мира по футболу возглавит клуб второго итальянского дивизиона

Сеск Фабрегас станет главным тренером Комо.
Сегодня, 21:20
Сеск Фабрегас / Getty Images
Сеск Фабрегас / Getty Images

Экс-хавбек сборной Испании, Арсенала, Челси и Барселоны Сеск Фабрегас вскоре примерит на себя новое амплуа.

Как сообщает издание Relevo, Фабрегас станет главным тренером итальянского Комо, где он заканчивал свою игровую карьеру.

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Комо выступает в Серии Б. После 12 туров клуб идет на 6 месте, имея 21 пункт в своем активе. 

Отметим, что на взрослом уровне для Сеска это будет первый опыт работы в качестве наставника. Сейчас он возглавляет молодежную команду Комо.

Также стоит сказать, что во время своей игровой карьеры полузащитник становился чемпионом мира в 2010 и чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия Сеск Фабрегас

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