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Родриго - о новой схеме Реала: Она скорее помогает Беллингему, чем нам с Винисиусом

Бразилец хотел бы играть другую роль на поле.
Сегодня, 16:27
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Нападающий Реала Родриго высказался об игровой схеме клуба.

"Честно говоря, я был подавлен из-за отсутствия голов, потому что у меня ничего не получалось, но теперь я вернулся. Я не могу никого винить, все это на моей совести – я приспосабливался к новой для себя позиции. Теперь у меня больше свободы. Играть на позиции "девятки" немного трудно, но если тренер считает, что я на это способен, то я рад этому.

Мы с Вини – нападающие. Схема, по которой мы играем сейчас, больше помогает Джуду, но чувствуем себя лучше".

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"Где мне нравится играть? Прежде всего, в центре, затем – на флангах. Мне не нравится роль "девятки", но я чувствую себя лучше. Для меня это честь, но по своим характеристикам я не очень подхожу для этой роли. Мне нравится больше работать с мячом, но мы с Вини приспосабливаемся, и дела идут все лучше", – сказал Родриго в интервью Marca.

Напомним, в текущем сезоне на счету бразильца три гола и три ассиста в 13-ти матчах Ла Лиги.

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