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Мальдини и Массара - в списке Рэтклиффа на получение должностей в Манчестер Юнайтед

На работу на Олд Траффорд также претендуют спортивные директоры Аталанты и Атлетико.
Сегодня, 20:27
Паоло Мальдини и Фредерик Массара / Getty Images
Паоло Мальдини и Фредерик Массара / Getty Images

В ближайшее время ожидается ратификация продажи 25% акций Манчестер Юнайтед сэру Джиму Рэтклиффу.

Рэтклифф собирается провести революцию в клубе, чтобы вернуть его на лидирующие позиции в мировом футболе. Для этого он хочет воспользоваться услугами сэра Алекса Фергюсона в качестве консультанта, сообщает The Telegraph.

На это надеется спортивный директор Кристал Пэлас Дуги Фридмэн. Он рассчитывает получить работу на Олд Траффорд за счет хороших отношений с великим шотландцем.

При этом отмечается, что Фридмэн не единственный в шорт-листе Рэтклиффа на должность спортивного директора манкунианцев.

Там также находится бывший спортивный директор Тоттенхэма Пол Митчелл, глава спортивного отдела Аталанты Ли Конгертон, спортивный директор Атлетико Андреа Берта, а также знаменитый миланский тандем Паоло Мальдини и Фредерика Массары.

Ожидается, что Жан-Клод Блан, одна из главных фигур в компании Рэтклиффа INEOS, займет пост исполнительного директора Мачнестер Юнайтед после того, как его освободил Ричард Арнольд, подавший в отставку.

Стоит отметить, что Блан с 2006 по 2011 год работал в Ювентусе, после чего одиннадцать лет карьеры отдал ПСЖ, будучи там исполнительным директором.

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