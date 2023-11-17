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Украина - Лехия 2:0: видео голов матча 16.11.2023

Вашему вниманию забитые мячи поединка.
Сегодня, 13:20
УАФ
УАФ

В четверг, 16 ноября, сборная Украины играла контрольный матч против польской Лехии.

Поединок прошел в Гданське за закрытыми дверьми, наша сборная одерждала уверенну победу 0:2.

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Голами отличились Александр Пихаленок и Егор Назарина, забив по мячу в каждом из таймов.

Вашему вниманию забитые мячи поединка:

Лехия Гданьск – сборная Украины 0:2

Голы: Пихаленок, 24, Назарина, 58.

Лехия (старт): Богдан Сарнавский, Давид Бугай, Андрей Чиндрис, Бартош Бжек, Милош Калагур, Иван Желизко, Рифет Капич (с), Кацпер Сезоненко, Камило Мена, Лукаш Зявиньски, Максим Хлань.

Сборная Украины (1-й тайм): Ризнык (Бущан, 30), Караваев, Бондарь, Матвиенко, Таловеров, Дубинчак, Сидорчук (к), Малиновский, Пихаленок (Назарина 30), Зубков, Яремчук (Сикан, 30).

Сборная Украины (2-й тайм): Бущан (Трубин, 60), Миколенко, Забарный, Сваток, Тымчик, Назарина (Степаненко, 60), Зинченко (к), Судаков, Мудрик, Цыганков, Сикан (Довбык, 60).

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