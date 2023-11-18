Зинченко - о голах Миколенко: Не знаю, как его догнать
Украинец назвал Виталия "голевой машиной".
Защитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о достижениях своих партнеров на протяжении прошлых выходных.
По словам Зинченко, он хотел бы видеть такие перформансы чаще.
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"У нас не так много таких ситуаций, когда очень много легионеров забивают одновременно гол. Хочется чаще это видеть, но я очень рад за ребят, что они показывают очень хорошую игру.
Голы Миколенко? Машина. Голевая машина. Не знаю, как его догнать.
Хорошо ли, что Арсенал не скоро играет с Эвертоном? 100%", - заявил футболист.
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