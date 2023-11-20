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Претендент на Золотой мяч-2023 пропустит первый матч плей-офф за выход на Евро-2024

Хвича Кварацхелия получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.
Сегодня, 08:55
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия не сможет помочь своей сборной в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2024.

Футболист получил желтую карточку в поединке с Испанией за разговоры с арбитром. Для Хвичи это предупреждение стало третьим в текущем отборе, что означает автоматическую дисквалификацию.

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Соперником Грузии станет Люксембург или Азербайджан, если Казахстан сможет пробиться на чемпионат Европы напрямую.

Матчи плей-офф состоятся 21 и 26 марта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грузия Хвича Кварацхелия

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