Анри - о Мбаппе: У него уже 300 голов, а ему всего шестнадцать лет

Тьерри Анри оценил достижения Килиана Мбаппе.

Недавно 24-летний француз достиг отметки в 300 голов в карьере, чем дал критикам и экспертам повод еще раз обсудить его персону.

Легенда футбола Тьерри Анри буквально в восторге от своего соотечественника. Бывший форвард Арсенала считает, что Килиан - не чистокровный форвард, зато он умеет делать на поле все.

При этом Анри признал, что из-за его достижений люди будут требовать от игрока еще большего, однако он уже добился невероятных результатов.

"То, что он делает, не укладывается в голове. Но он так заставил нас привыкнуть к этим выступлениям, что это просто невероятно. К тому же, на самом деле он играет не в центре атаки, на самом деле он играет везде. Он не настоящий инстинктивный бомбардир, но он забивает голы, отдает пасы, он умеет делать почти все.

Проблема, когда ты очень, очень силен, заключается в том, что люди часто обращают внимание на то, чего ты не сделал, где ты потерпел неудачу или был плох. Это правда, что у нас немного завышены требования к нему", - приводит слова Анри L’Equipe.

"Я часто это говорю, но повторю еще раз: давайте будем счастливы, что он француз. Он дважды выходил в финал чемпионата мира, оформил хет-трик в одном из них. У него уже 300 голов, а ему всего шестнадцать лет", - отшутился в конце экс-футболист.

Ранее тренер сборной Португалии в похожем стиле расхвалил Криштиану Роналду.

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