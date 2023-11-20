Тренер сборной Португалии расхвалил 38-летнего Роналду

Роберто Мартинес прокомментировал присутствие Криштиану Роналду в раздевалке сборной Португалии.

Напомним, что португальцы выиграли все десять матчей квалификации к Евро-2024. Роналду отметился десятью забитыми голами.

Мартинес заявил, что Роналду все еще голоден до игры, и это заражает всех остальных. Именно 38-летний ветеран является главной ментальной силой команды.

"Мне трудно объяснить, как игрок, которому 38 лет и на счету которого больше матчей за сборную, чем у любого другого игрока в мире, испытывает голод 18-летнего игрока. Это сила, которой он заражает остальных в раздевалке.

Игрок, который всегда старается быть на правильной позиции, который любит забивать, но при этом обладает большой командной дисциплиной. Он является примером для остальных в раздевалке, здорово иметь игрока с его опытом", - приводит слова тренера A Bola.

Ранее, напомним, сборная Швеции уволила тренера после провала на квалификации к Евро.

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