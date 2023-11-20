Сборная Швеции уволила тренера после провала на квалификации к Евро-2024

Янне Андерссон покинул пост главного тренера сборной Швеции, об этом сообщает сайт Футбольного соза Швеции.

61-летний специалист выиграл последний матч сборной против Эстонии, однако "сине-желтые" потеряли шансы выйти на Евро еще в октябре.

Швеция заняла лишь третье место в группе, набрав 10 очков из 24 возможных, пропустив вперед Бельгию и Австрию.

Андерссон возглавил сборную в 2016 году, на ЧМ-2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала. Затем, на Евро-2020 шведы сыграли в 1/8 финала, а уже на ЧМ-2022 выйти не смогли.

Слабо проведенная квалификация к грядущему Евро стала последней каплей, и специалист был уволен. Вместе с ним команду покинул и его ассистент.

Напомним, что на нашем сайте вы можете узнать, как выглядят потенциальные пары плей-оф отбора на Евро-2024.

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