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Арсенал получит усиление на матч с Брентфордом

В строй вернутся сразу два игрока основного состава.
Сегодня, 09:33
Мартин Эдегор / Getty Images
Мартин Эдегор / Getty Images

Лондонский Арсенал может сыграть с Брентфордом в более оптимальном составе, чем казалось, пишет Evening Standard.

Издание утверждает, что в матче могут появиться Мартин Эдегор и Габриэль Жезус, которые отсутствовали продолжительный срок.

Норвежец пропустил три последних матча "канониров" из-за проблем с бедром и сотрясения мозга. А Жезус и вовсе последний раз выходил на поле месяц назад.

Напомним, что лондонцы в субботу, 25 ноября, отправятся в гости к Брентфорту в рамках 13-го тура АПЛ. В текущий момент Арсенал занимаеет треть строчку, отставая на одно очко от Ман Сити.

Ранее также сообщалось, что хавбек Арсенала может перебраться в Саудовскуюю Аравию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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