Фанаты на Олд Траффорд пожаловались на падающие с потолка куски бетона

Манчестер Юнайтед получил огромное количество жалоб на сво домашнюю арену, пишет Daily Mail.

Во время недавнего матча между женскими командами МЮ и Сити многие фанаты жаловались, что на них сыпались куски бетона с потолка.

"Если вам нужно еще одно доказательство тому, что Олд Траффорд разрушается... Куски потолка упали на двух болельщиков, пришедших на сектор 2401, чтобы посмотреть матч женских команд. Абсолютно дерьмовое шоу", - написал один из фанатов в Твиттере.

Отметим, что Олд Траффорд - один из старейших стадионов Британии, он был построен 114 лет назад, а последняя реконструкция прошла еще в 2006 году.

Фанаты "мманкунианцев" уже давно жалуются на состояние домашней арены. Уже несколько лет протекает крыша, некогда "Театр мечты" заполонили стаи крыс, и постоянно возникают проблему с туалетами и в целом канализацией.

Ранее, напомним, Джим Рэтклифф обещал выделить деньги на реконструкцию после покупки акций, которая, кстати, все еще не совершилась.

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