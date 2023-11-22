Балотелли - об эпизоде с Мудриком: Если бы мне не поставили пенальти, я бы сошел с ума

Экс-форвард сборной Италии считает, что бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано совершила ошибку.

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли высказался о неназначенном пенальти в матче Украина - Италия после контакта Браяна Кристанте с Михаилом Мудриком.

По словам Балотелли, это точно 11-метровый, который судья обязан был назначить.

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"То, что было на Мудрике - это точно пенальти. Если бы мне не поставили его, я бы сошел с ума. Это хорошо, что мы вышли на чемпионат Европы, но давайте подумаем - если бы это произошло у наших ворот, какой была бы наша реакция?

Это пенальти. Мудрик опередил Кристанте, это фол. Точка. Нет никаких сомнений. Независимо от того, что Доннарума все равно потянул бы удар", - сказал Балотелли.

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