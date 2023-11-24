Гвардиола: Такое чувство, что люди хотят, чтобы Манчестер Сити наказали
Недавно АПЛ наказала Эвертон снятием десяти очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.
В то же самое время лига никак не торопится с делом Манчестер Сити, которого обвиняют в 115 нарушениях - "горожане" продолжают избегать наказания.
В преддверии матча против Ливерпуля главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола высказал свое мнение относительно ситуаций с Эвертоном и его командой.
"Я ни слова не скажу об Эвертоне, потому что я не знаю, что произошло. Это два разных дела", - цитирует тренера TNT Sports.
"Я знаю, что люди говорят о нашем деле, почему нас не штрафуют, но давайте подождем. Мне кажется, что люди хотят, чтобы Сити наказали".
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Напомним, что матч Манчестер Сити - Ливерпуль состоится в субботу, 25 ноября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:30 по киевскому времени.
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