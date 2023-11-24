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Гвардиола: Такое чувство, что люди хотят, чтобы Манчестер Сити наказали

Испанский наставник задел щекотливую для его клуба тему.
Сегодня, 17:00
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Недавно АПЛ наказала Эвертон снятием десяти очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

В то же самое время лига никак не торопится с делом Манчестер Сити, которого обвиняют в 115 нарушениях - "горожане" продолжают избегать наказания.

В преддверии матча против Ливерпуля главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола высказал свое мнение относительно ситуаций с Эвертоном и его командой.

"Я ни слова не скажу об Эвертоне, потому что я не знаю, что произошло. Это два разных дела", - цитирует тренера TNT Sports.

"Я знаю, что люди говорят о нашем деле, почему нас не штрафуют, но давайте подождем. Мне кажется, что люди хотят, чтобы Сити наказали".

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Напомним, что матч Манчестер Сити - Ливерпуль состоится в субботу, 25 ноября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Манчестер Сити АПЛ Пеп Гвардиола

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