Лидер нидерландского гранда высказался о потенциальном переходе в Саудовскую Аравию

Стивен Бергвейн не стал отвергать подобную возможность

Один из лидеров нидерландского Аякса Стивен Бергвейн поделился мыслями о своем будущем.

По словам Бергвейна, он счастлив в стане амстердамцев, но ничего не исключает.

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"Вы должны спросить моего агента.

Уход из Аякса в январе? В футболе никогда нельзя ничего исключать. Но я счастлив здесь, здесь мои дети и семья", - заявил вингер.

В текущем сезоне на счету Стивена 6 голов и 2 ассиста в 15 матчах.

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