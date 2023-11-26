Артета побил рекорд Венгера по победам
Испанец может побить еще не один клубный рекорд.
Микель Артета стал новым обладателем клубного рекорда Арсенала, пишет Squawka.
Матч против Брентфорта стал для испанца 200-м у руля "канониров", а победа - 116-й. И по этому показателю Микель теперь первый в истории клуба.
Артета сумл побить рекорд Арсена Венгера, у которого было лишь 111 побед в 200 матчах, а также Джорджа Грэма - 106 побед.
Кроме того победа над Брнтфордом позволила Арсеналу возглавить турнирную таблицу. Они на одно очко обгоняют Ман Сити и на два - Ливерпуль.
Ранее также сообщалось, что звезда Ливерпуля подписал огромный контракт с Adidas.
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