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Артета побил рекорд Венгера по победам

Испанец может побить еще не один клубный рекорд.
Сегодня, 16:33
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Микель Артета стал новым обладателем клубного рекорда Арсенала, пишет Squawka.

Матч против Брентфорта стал для испанца 200-м у руля "канониров", а победа - 116-й. И по этому показателю Микель теперь первый в истории клуба.

Артета сумл побить рекорд Арсена Венгера, у которого было лишь 111 побед в 200 матчах, а также Джорджа Грэма - 106 побед.

Кроме того победа над Брнтфордом позволила Арсеналу возглавить турнирную таблицу. Они на одно очко обгоняют Ман Сити и на два - Ливерпуль.

Ранее также сообщалось, что звезда Ливерпуля подписал огромный контракт с Adidas.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон

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