Бавария продлила контракты с двумя голкиперами
Нойер и Ульрайх остаются в клубе.
Бавария объявила, что продлила контракты с Мануэлем Нойером и Свеном Ульрайхом.
Два возрастных голкипера останутся в мюнхенском клубе до 2025 года.
Напомним, что Нойер присоединился к Баварии в 2011 году, с 2017 года является капитаном команды. Немец провел 494 матча и вскоре догонит по этому показателю Бастиана Швайнштайгера (500).
Ульрайх же перешел в Баварию в 2015 году из Штутгарта, и за это время провел 98 матчей в составе мюнхенцев.
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