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Бавария продлила контракты с двумя голкиперами

Нойер и Ульрайх остаются в клубе.
Сегодня, 17:45
Мануэль Нойер и Свен Ульрайх / fcbayern.com
Мануэль Нойер и Свен Ульрайх / fcbayern.com

Бавария объявила, что продлила контракты с Мануэлем Нойером и Свеном Ульрайхом.

Два возрастных голкипера останутся в мюнхенском клубе до 2025 года.

Напомним, что Нойер присоединился к Баварии в 2011 году, с 2017 года является капитаном команды. Немец провел 494 матча и вскоре догонит по этому показателю Бастиана Швайнштайгера (500).

Ульрайх же перешел в Баварию в 2015 году из Штутгарта, и за это время провел 98 матчей в составе мюнхенцев.

Ранее также сообщалось, что Лунин получил еще один шанс в Реале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер Бавария Мюнхен

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