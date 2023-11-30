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Отбивная, пюре и крабовый салат: Забарный поделился своими кулинарными предпочтениями

Шеф-повар Борнмута сделал украинский обед по запросу нашего центрбэка.
Сегодня, 18:24
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Центральный защитник Борнмута Илья Забарный в Instagram поделился своими кулинарными предпочтениями.

Футболист показал, что по его просьбе шеф-повар "вишен" сделал "украинский обед" для его одноклубников.

"Сегодня шеф сделал украинский обед (отбивная с пюре и крабовый салат).

Я ценю такие моменты".

Также Илья оставил для своих партнеров по команде небольшое послание:

"Наслаждайтесь едой", - написал игрок на доске, которая изображена на фото.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Забарный

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