Отбивная, пюре и крабовый салат: Забарный поделился своими кулинарными предпочтениями
Шеф-повар Борнмута сделал украинский обед по запросу нашего центрбэка.
Центральный защитник Борнмута Илья Забарный в Instagram поделился своими кулинарными предпочтениями.
Футболист показал, что по его просьбе шеф-повар "вишен" сделал "украинский обед" для его одноклубников.
"Сегодня шеф сделал украинский обед (отбивная с пюре и крабовый салат).
Я ценю такие моменты".
Также Илья оставил для своих партнеров по команде небольшое послание:
"Наслаждайтесь едой", - написал игрок на доске, которая изображена на фото.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!