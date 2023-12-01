Легенда сборной Германии может возглавить клуб второй Бундеслиги

Немецкий Кайзерслаутерн может назначить на пост главного тренера легенду местного футбола.

Как сообщает издание Sky, "красные" рассматривают на пост наставника экс-форварда Мирослава Клозе.

Еще одним кандидатом на данную должность является Майкл Виммер, возглавляющий венскую Аустрию.

У Клозе был лишь один опыт работы главным во взрослом футболе. В австрийском Альтахе Мирослав проработал 24 матча, победив в пяти из них.

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