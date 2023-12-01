Легенда сборной Германии может возглавить клуб второй Бундеслиги
Мирослав Клозе является претендентом на пост главного тренера Кайзерслаутерна.
Немецкий Кайзерслаутерн может назначить на пост главного тренера легенду местного футбола.
Как сообщает издание Sky, "красные" рассматривают на пост наставника экс-форварда Мирослава Клозе.
Еще одним кандидатом на данную должность является Майкл Виммер, возглавляющий венскую Аустрию.
У Клозе был лишь один опыт работы главным во взрослом футболе. В австрийском Альтахе Мирослав проработал 24 матча, победив в пяти из них.
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