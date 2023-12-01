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Легенда сборной Германии может возглавить клуб второй Бундеслиги

Мирослав Клозе является претендентом на пост главного тренера Кайзерслаутерна.
Сегодня, 12:43
Мирослав Клозе / Getty Images
Мирослав Клозе / Getty Images

Немецкий Кайзерслаутерн может назначить на пост главного тренера легенду местного футбола. 

Как сообщает издание Sky, "красные" рассматривают на пост наставника  экс-форварда Мирослава Клозе.

Еще одним кандидатом на данную должность является Майкл Виммер, возглавляющий венскую Аустрию.

У Клозе был лишь один опыт работы главным во взрослом футболе. В австрийском Альтахе Мирослав проработал 24 матча, победив в пяти из них. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кайзерслаутерн Мирослав Клозе

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