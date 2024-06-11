Легенда сборной Германии возглавил клуб из второй Бундеслиги
Мирослав Клозе стал у руля Нюрнберга.
Легенда немецкого футбола Мирослав Клозе возглавил Нюрнбург.
Об этом клуб объявил официально утром во вторник, 11 июня. Однако детали сделки разглашать не стал.
Напомним, что для 46-летнего экс-форварда это уже третье место работы. Ранее он возглавял юношескую сборную Германии и австрийский Альтах.
Также отметим, что Мирослав Клозе до сих пор держит рекорд по голам на Чемпионате мира.
Ранее также сообщалось, что ветеран Боруссии хочет увольнения главного тренера.
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