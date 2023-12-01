Наставник Жироны высказался о готовности Довбика к матчу против Валенсии

Мичел заявил, что шансы Артема сыграть оценят непосредственно перед матчем.

Рулевой испанской Жироны Мичел высказался о физическом состоянии Артема Довбика.

По словам Мичела, если форвард не готов на 100%, то он не сыграет с Валенсией в предстоящем матче.

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"Довбик не будет играть, если не будет готов на 100 процентов", - заявил специалист.

Матч Жирона - Валенсия состоится завтра, 2 декабря, в 15:00 по Киеву.

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