Ноттингем Форест - Эвертон 0:1: обзор матча и результат игры 02.12.2023
В субботу, 2 декабря, на Сити Граунд прошел матч 14-го тура АПЛ, в котором Эвертон с Виталием Миколенко в стартовом составе приехал в гости к Ноттингем Форест.
Первый тайм команды провели достаточно спокойно, на поле не было какого-то огромного количества событий - как-никак, на поле сошлись две команды из нижней части таблицы.
После перерыва стало повеселее и, в итоге, зрители все же стали свидетелями забитого гола в исполнении Дуайта МакНила. Англичанин получил передачу в штрафной от Джека Харрисона и мощно пробил в дальний угол.
"Лесники" пытались отыграться, но у команды Стива Купера (к слову, как и у "ирисок") были явные проблемы с точностью. Как результат - победа и три очка для Эвертона, которые подняли команду со дна таблицы на 18 место. Ноттингем остался пятнадцатым с 13 очками в активе.
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Статистика матча Ноттингем Форест - Эвертон 14-го тура АПЛ
Ноттингем Форест - Эвертон 0:1
Гол: МакНил, 67.
Ожидаемые голы (xG): 0,61 - 0,63
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 13 - 12
Удары в створ: 2 - 3
Фолы: 15 - 14
Ноттингем Форест: Влаходимос - Орье, Боли (Фелипе, 46), Мурильо, Тоффоло (Ориги, 81) - Сангаре (Хадсон-Одои, 66), Мангала, Йейтс - Гиббс-Уайт, Вуд, Эланга.
Эвертон: Пикфорд - Янг, Тарковски, Брентвейт, Миколенко - Харрисон, Гарнер, Гуйе, МакНил, Дукуре - Бету (Шермити, 81).
Предупреждение: Фелипе.
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