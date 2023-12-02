Ноттингем Форест - Эвертон 0:1: обзор матча и результат игры 02.12.2023

Команды АПЛ, в составе которых играют украинцы, в этот день только побеждали.

В субботу, 2 декабря, на Сити Граунд прошел матч 14-го тура АПЛ, в котором Эвертон с Виталием Миколенко в стартовом составе приехал в гости к Ноттингем Форест.

Первый тайм команды провели достаточно спокойно, на поле не было какого-то огромного количества событий - как-никак, на поле сошлись две команды из нижней части таблицы.

После перерыва стало повеселее и, в итоге, зрители все же стали свидетелями забитого гола в исполнении Дуайта МакНила. Англичанин получил передачу в штрафной от Джека Харрисона и мощно пробил в дальний угол.

"Лесники" пытались отыграться, но у команды Стива Купера (к слову, как и у "ирисок") были явные проблемы с точностью. Как результат - победа и три очка для Эвертона, которые подняли команду со дна таблицы на 18 место. Ноттингем остался пятнадцатым с 13 очками в активе.

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Статистика матча Ноттингем Форест - Эвертон 14-го тура АПЛ

Ноттингем Форест - Эвертон 0:1

Гол: МакНил, 67.

Ожидаемые голы (xG): 0,61 - 0,63

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 13 - 12

Удары в створ: 2 - 3

Фолы: 15 - 14

Ноттингем Форест: Влаходимос - Орье, Боли (Фелипе, 46), Мурильо, Тоффоло (Ориги, 81) - Сангаре (Хадсон-Одои, 66), Мангала, Йейтс - Гиббс-Уайт, Вуд, Эланга.

Эвертон: Пикфорд - Янг, Тарковски, Брентвейт, Миколенко - Харрисон, Гарнер, Гуйе, МакНил, Дукуре - Бету (Шермити, 81).

Предупреждение: Фелипе.

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