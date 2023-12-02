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Морган назвал форварда, которого должен купить Арсенал

Журналист не считает, что Жезус поможет выиграть титулы.
Вчера, 22:36
Айван Тоуни / Getty Images
Айван Тоуни / Getty Images

Главный болельщик Арсенала и журналист Пирс Морган заявил, что Арсеналу необходимо купить форварда.

Морган считает, что Жезус при всех его достоинствах не сможет помочь "канонирам" завоевывать кубки. Нужен форвард мирового класса.

И в качестве примера такого нападающего журналист назвал игрока Брентфорда Айвана Тоуни.

"Я думаю, что у Габриэла Жезуса фантастическая тепловая карта, он фантастический футболист, прикладывает невероятные усилия и будет забивать голы, но он никогда не забьет 25 голов за сезон или что-то в этом роде. Тоуни – прирожденный бомбардир, хищный бомбардир, а у нас таких нет.

Я не думаю, что Эдди Нкетиа еще готов. Он может стать таким игроком, и мы видели, что он очень доминирует в матчах с командами поменьше, но он часто исчезает в важных матчах. Это не его вина, это недостаток опыта, но я думаю, что он добьется этого в будущем.

В те годы, когда мы выигрывали титулы, у нас были Николя Анелька, Иан Райт, Деннис Бергкамп, Тьерри Анри, Робин ван Перси и игроки такого калибра – у нас нет ни одного из них, а если бы у нас был такой игрок, у нас был бы отличный шанс выиграть не только Премьер-лигу, но и Лигу чемпионов", - цитирует Моргана talkSport.

Ранее, напомним, Арсенал минимально одолел Вулверхэмптон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Айван Тоуни

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