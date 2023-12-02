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Тренер Жироны: Мы не боремся за чемпионство

Команда не на том уровне, чтобы конкурировать с грандами.
Вчера, 23:05
Мичел / Getty Images
Мичел / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел неожиданно заявил, что его команда не борется за чемпионский титул.

Напомним, после 15-ти туров Жирона идет на второй строчке, имея в своем активе 38 очков. Столько же и у Реала, который находится выше благодаря лучшей разнице мячей.

Однако Мичел понимает, что его команда не может соперничать с испанскими грандами, они банально не на том уровне. Однако он хочет, чтобы игроки наслаждались происходящим.

"Мы провели большую работу в матче с Валенсией, в первую очередь ментально выглядели хорошо, искали моменты, искали голы. Стуани провел отличный матч, он один из лучших игроков на своей позиции. Нам всем нужно понять, что мы не стремимся конкурировать с Барселоной, Реалом и Атлетико. Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне.

Наши игроки должны наслаждаться тем, что с ними происходит, у нас отличная атмосфера в команде", – приводит слова Мичела Sport.es.

Ранее, напомним, Пирс Морган рассказал, кого должен подписать Арсенал.

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